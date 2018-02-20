يواجه مستخدمو هواتف أيفون ثغرة تجبر النظام على إعادة التشغيل، وبعض التطبيقات على التوقف.

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وقال موقع "أخبار التطبيقات"، ان الثغرة مكررة لكن بطريقة مختلفة، وتؤدي إلى نفس المشاكل، حيث هي عبارة عن كتابة بالحروف الهندية بطريقة معينة، عند وصولها في أي تطبيق؛ فإنها تجبر المستخدم على الخروج منه، وفي بعض الأحيان تجبر نظام التشغيل على إعادة التشغيل.

وذكر الموقع ان التطبيقات المصابة بهذه الثغرة والتي قد تتوقف عن العمل عند وصول الكتابة إليها هي تطبيق الرسائل أو أي-مسج، تويتر، تطبيقات الملاحظات، واتس آب، وغيرهم من التطبيقات.





وأشار الموقع الى انه حتماً وبشكل شهري هناك كتابة معينة بلغة معينة تجبر نظام iOS وكذلك نظام Mac OS على التوقف وإعادة التشغيل، أو إيقاف بعض التطبيقات عن العمل، ولا يمكن الدخول إليها مرة أخرى، مضيفاً ان الأمر متعلق ببنية نظام التشغيل، وعلى "آبل" أن تعمل بشكل جدي للتخلص من هذه المشكلة بشكل نهائي، وربما ستقوم بذلك مع النظام القادمiOS 12.

وقدم الموقع خطوات لحماية الأجهزة من الإصابة بهذه المشكلة:

لا تقم بإضافة أي جهة اتصال مجهولة . لا تقم بالتواصل مع أشخاص مجهولين ولا تقم أبدا بنشر رقمك أو وسائل التواصل معك . احرص على التحديث إلى آخر الإصدارات التي توفرها آبل .

ومن جانبها، وعدت "آبل" بالتخلص من المشكلة عن قريب، وذلك عبر التحديث القادم iOS 11.3، الذي فعلا هو محمي من هذه الرسالة التي تجبر النظام على إعادة التشغيل، حيث قام بعض المستخدمين بتجريب استقبال الرسالة على أجهزة تعمل بنظام iOS 11.3 التجريبي، ولم تحصل أي مشكلة للنظام، لكن وكما ذكرنا سابقا، فإن على آبل حل المشكلة جذريا من أساسها.

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