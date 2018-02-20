قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء، أنها تنتظر تأكيداً رسمياً لموعد اللقاء الوزاري المرتقب لكل من إيران وتركيا وروسيا في استانا بشأن سوريا.

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وقال رئيس المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف للصحفيين، "تلقينا اقتراحا حول عقد اجتماع (في أستانا) لوزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة في سوريا".

وأضاف جايناكوف ان "أحد الخيارات المطروحة إجراء هذا اللقاء في منتصف آذار المقبل. وننتظر من جميع المشاركين في اللقاء تأكيدات رسمية لموعده".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال يوم الاثنين، إن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في كازاخستان خلال أسبوعين للإعداد لقمة في اسطنبول بشأن سوريا، والتي من المتوقع أن تعقد قبل 18 آذار القادم بحسب تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف .

ولفت جايناكوف الى أنه "سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع فور تلقي التأكيدات الرسمية"، مذكرا بأن الجولة التاسعة لمحادثات أستانا ستجري بعد الاجتماع الوزاري وأن موعدها سيتحدد في وقت لاحق.

وكان وزير خارجية كازاخستان قال ان عقد جولة تاسعة من مفاوضات استانا سيكون في اذار المقبل بعد لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في أستانا .

وعقدت مؤخرا عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.