شهدت كامل محافظة حلب, يوم الثلاثاء, انقطاعا للتيار الكهربائي, بسبب عطل على احد خطوط التغذية الكهربائية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان "ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التغذية للمحافظة".

وكانت مدينة حلب تعرضت في كانون الثاني لانقطاع في التيار بسبب عطل فني تعرضت له خطوط النقل في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال واثريا بمحافظة حماة, قبل ان تعود الكهرباء الى وضعها الطبيعي.

وتم البدء مؤخرا بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

وكان سكان حلب يعتمدون على حلولٍ “قسرية” منها اللجوء إلى شراء “أمبيرات” من مولدات كبيرة يملكها التجار، ويبلغ سعر الأمبير الواحد حاليًا نحو 2500 ليرة، وتستهلك العائلة الواحدة ما لا يقل عن أمبير أو اثنين، تبعًا لرغبتها بتشغيل الأدوات الكهربائية في المنزل، كالثلاجة والغسالة وغيرها.