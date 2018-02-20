سقطت قذائف من جديد, يوم الثلاثاء, على مدينة دمشق وريفها, مما اسفر عن سقوط ضحايا في عدة مناطق.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "3 قذائف صاروخية سقطت في محيط ساحتي التحرير والأمويين ما أسفر عن مقتل شخص ووقوع أضرار مادية".

واشار المصدر الى "سقوط قذيفة صاروخية سقطت في منطقة العباسيين ما تسبب بإصابة 9 مدنيين بجروح".

من جهة اخرى, بينت الوكالة ان " قذائف هاون سقطت في الأراضي الزراعية في منطقة جرمانا أدت إلى أضرار في المزروعات والآلات التي يعتمدها الفلاحون في عملية سقاية محاصيلهم وأشجارهم".

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتيل وعدد من الجرحى سقطوا إثر سقوط قذيفة صاروخية في محيط جسر الرئيس.

واشارت المصادر الى سقوط جرحى نتيجة سقوط قذائف في محيط سوق الهال في حي الزبلطاني والعباسيين والقصاع ومحيط برج الروس وباب توما.

واضافت المصادر ان قذائف سقطت في محيط ساحة التحرير ومحيط ساحة الأمويين و بالقرب من كراج درعا في حي الزاهرة القديمة وحي الميدان بدمشق.

وكانت عشرات القذائف سقطت امس على عدة مناطق في مدينة دمشق ومحيطها, مما اسفر عن سقوط جرحى في مناطق باب توما والعمارة والسيدة زينب.

وشهد يومي الجمعة والسبت الماضيين هدوءاً نسبياً لجهة سقوط القذائف في دمشق ومحيطها، بعد أن شهدت استهدافاً كثيفاً قدر بمئات القذائف ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال من المدنيين بالاضافة إلى أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي من منازل ومحال تجارية وسيارات وأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

وتعيش دمشق حالة من التوتر الامني جراء استمرار سقوط القذائف, بالتزامن مع احتدام عمليات القصف من قبل الجيش النظامي على مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق, كونها منصات لإطلاق القذائف الموجهة نحو دمشق وأطرافها,مع وصول أرتال عسكرية كبيرة تضم آليات ثقيلة وشاحنات تحمل دبابات وراجمات صواريخ توجهت إلى محيط الغوطة الشرقية استعدادا لبدء هجوم كبير في المنطقة.