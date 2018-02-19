فجّر ويجان أتلتيك مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أقصى ضيفه مانشستر سيتي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، بالفوز عليه 1-0 الإثنين في الدور ثمن النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأحرز الإيرلندي الشمالي ويل جريج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليفسد آمال مانشستر سيتي في الفوز برباعية من الألقاب هذا الموسم، علما بأن الفريق الضيف لعب منذ الثواني الأخيرة من الشوط الأول ناقص الصفوف بعد طرد فابيان ديلف.



بدأ سيتي المباراة بقوة، ورفع برناردو سيلفا كرة من اليمين على رأس سيرجيو أجويرو الذي حوّلها فوق المرمى في الدقيقة الثانية، وأنقذ حارس كريستيان والتون تسديدة مميزة من الألماني إلكاي جوندوجان.



ومنع مدافع سيتي جون ستونز، باول من التسديد في الدقيقة 20، وفشل مدافع سيتي الآخر إيميريك لابورت من تحويل كرة قريبة من بعد 6 ياردات في المرمى إثر ركنية بالدقيقة 26، وأهدر فرناندينيو فرصة خطيرة لسيتي في الدقيقة 29 بعدما أطاح بالكرة نحو المدرجات من بعد 8 ياردات فقط.



وأطلق دانيلو تسديدة قوية ابتعدت قليلا عن المرمى، وانفرد أجويرو في الدقيقة الأخيرة وسدد كرة أنقذها الحارس ببراعة، قبل أن يقدم الحكم على طرد فابيان ديلف بعد مخالفة على ماكس باور.



وحاول سيتي مجارة خصمه في الشوط الثاني رغم النقص العددي، لكنه اصطدم بدفاع منظم من ويجان الذي اعتمد بدوره على الهجمات الخاطفة السريعة، دون أن يهدّد مرمى برافو بشكل فعلي، ودخل كيف دي بروين أرض الملعب بدلا من دافيد سيلفا، وبقيت الأمور هادئة حتى الدقيقة 79، عندما ارتكب البديل ووكر خطأ لا يغتفر اثر سماحه لكرة بالمرور من خلفه، لتصل إلى جريج الذي انطلق بها وسدد على يسار الحارس برافو مسجّلا هدف الفوز الثمين.