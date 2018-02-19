لاتسيو يعود الى الانتصارات من بوابة هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

استعاد لاتسيو ذاكرة الانتصارات بعدما فاز 2-0 على ضيفه هيلاس فيرونا الاثنين، في ختام الجولة الـ25 بالدوري الإيطالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ويدين الفريق العاصمي بالفضل في هذا الانتصار، لمهاجمه وهداف المسابقة تشيرو إيموبيلي الذي سجل هدفي اللقاء، في الدقيقتين 55 و60.



وبهذا الفوز يعود "النسور" لدرب الانتصارات، في المسابقة المحلية، بعد 3 هزائم متتالية، ليرتفع رصيد الفريق لـ49 نقطة، يرتقي بها للمركز الرابع.



بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا، عند 16 نقطة، يقبع بها في المركز الـ19، وقبل الأخير. سيريانيوز

2018-02-19 20:03:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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