عزز آينتراخت فرانكفورت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ 2-1 الإثنين في المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

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ووجد صاحب الأرض نفسه متأخراً بسبب هدف الفرنسي أوغوستين (13) قبل أن يعدل بفضل الأميركي تشاندلير (22) ويخطف الهدف الثاني بتوقيع بواتينغ (26).



ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة أمام كل من باير ليفركوزن ولايبزيغ.



ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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