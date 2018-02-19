مقتل 3 ضباط شرطة باشتباكات مع متظاهرين في طهران أخبار العالم شارك

لقي ثلاثة ضباط ايرانيين مصرعهم يوم الاثنين، خلال اشتباكات مع محتجين في شمال طهران.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، إن" 3 ضباط شرطة قتلوا، في اشتباكات مع محتجين بشمال طهران".



ووفقا لتسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء في جماعة كنابادي الصوفية تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.



وتظاهر العشرات من المواطنين الإيرانيين أمام مركز الشرطة في شارع 102 باسداران بالعاصمة طهران، مطالبين بالإفراج عن "نعمت‌ الله ریاحی"، أحد قادة طريقة نعمت‌ اللهی گنابادی الصوفية الذي ألقي القبض عليه مع أربعة آخرين من أتباع الطريقة الصوفية الليلة الماضية، وتم نقلهم إلى سجن "إيفين".



وقطع المتظاهرون شارع "102" المارة، مرددين هتافات: "الله أكبر أفرجوا عن رياحي".



وتأتي هذه التظاهرات بعدما شهدت إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ 28 الشهر الماضي ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي, وقد أدت إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها. سيريانيوز

2018-02-19 19:41:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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