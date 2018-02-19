يعقد لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي الشهر المقبل حول سوريا على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله, خلال منتدى "فالداي", ان " لقاء محتمل لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا قد يعقد في أنقرة أو إسطنبول قبل 18 آذار المقبل".

من جهتها, نقلت وكالة (تاس) للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن "وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في كازاخستان خلال أسبوعين للإعداد لقمة في اسطنبول بشأن سوريا".

وجاء الحديث عن اللقاء في وقت أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان حول الوضع في سوريا

وكان وزير خارجية كازاخستان قال إن لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا يعقد في أستانا في شهر آذار المقبل.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.