اندلع, يوم الاثنين, حريق ضخم في عدد من باصات بولمان بجانب جامع الغزالي في منطقة الشهباء الجديدة بمدينة حلب.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحريق نشبَ في باصات بولمان متوقفة عن العمل ما أدى لوقوع أضرار مادية.

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء اتجهت نحو مكان اندلاع الحريق للسيطرة عليه وإخماده.

كما أن الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الحريق بالباصات ما زالت مجهولة, ولا معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

ويأتي ذلك بعد حوالي شهر على اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية في محيط ساحة سعد الله الجابري بمدينة حلب, ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وتكررت حوادث اندلاع حرائق في مناطق مختلفة طالت محلات ومطاعم ، لأسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي أو تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.