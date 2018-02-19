سقطت من جديد عدة قذائف هاون وصاروخية على مدينة دمشق ومحيطها, يوم الاثنين, مما اسفر عن سقوط جرحى في منطقتي باب السلام والسيدة زينب .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة الشرطة دمشق قوله ان "عدة قذائف سقطت على شارع المدارس في محيط باب السلام بمنطقة العمارة ما تسبب بإصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وفي ريف دمشق, أفاد مصدر في قيادة الشرطة لوكالة (سانا) بأن "10 قذائف سقطت في محيط ضاحية الأسد بحرستا تسببت بوقوع أضرار مادية في الممتلكات دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

من جهتها, ذكرت مصادر موالية على مواقع التواصل الاجتماعي أن " خمسة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا جراء سقوط ٣ قذائف على ساحة المدارس بمنطقة باب السلام بدمشق القديمة , كما سقطت قذيفتين صاروخيتين في منطقة السيدة زينب, وسط انباء عن سقوط جرحى.

وأضافت المصادر ان عدة قذائف صاروخية انفجرت في منطقة باب توما ومحيطها , كما سقطت عدة قذائف على منطقة عش الورور على أطراف دمشق.

وبحسب المصادر, فان أربعة قذائف هاون سقطت على منطقة اليونيسية في جرمانا انفجرت ثلاثة منها وأدت لأضرار مادية دون إصابات، بينما تم التعامل مع القذيفة الرابعة التي لم تنفجر من قبل الجهات المختصة".

كما سقطت قذيفة هاون, بحسب المصادر, في محيط حي الجناين بجرمانا أسفرت عن أضرار مادية دون إصابات.

وشهد يومي الجمعة والسبت الماضيين هدوءاً نسبياً لجهة سقوط القذائف في دمشق ومحيطها، بعد أن شهدت استهدافاً كثيفاً قدر بمئات القذائف ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال من المدنيين بالاضافة إلى أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي من منازل ومحال تجارية وسيارات وأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و عدة قرى وبلدات بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

سيريانيوز