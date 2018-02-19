يواصل الجيش التركي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية في عفرين, مما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين, في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت الشهر الماضي, بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة الى الحدود مع سوريا.

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وذكرت وكالة (الاناضول ) ان "المدفعية التركية استهدفت المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين غربي منطقة عفرين".

واضافت الوكالة ان "القوات المسلحة التركية و"الجيش الحر"، سيطرا على قريتي خانتالي وديوان تحتاني في إطار عملية "غصن الزيتون"

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن, يوم السبت, ان الجيش التركي استعاد السيطرة على 300 كيلومتر مربع من الفصائل الكردية، في إطار عملية "غصن الزيتون" , والتي بدأت منذ 20 الشهر الماضي.

وبحسب الوكالة, يستمر الجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية، بينها دبابات، إلى الوحدات المنتشرة على حدود البلاد الجنوبية.

ووصلت، الإثنين، إلى ولاية كليس التركية المحاذية للحدود مع سوريا، دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى القوات المتمركزة على الحدود التركية السورية.

وتضم القافلة 7 شاحنات عسكرية برفقة حماية أمنية، ووصلت اليوم، إلى المنطقة الحدودية في كليس، للانضمام إلى القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون".

من جهتها, تحدثت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), في بيان لها, نشر على موقعها الالكتروني, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف من الجيش التركي على باسوطة و القرى المحيطة بها في عفرين.

واشار البيان الى ان الجيش التركي بدأ باستهداف مركز مدينة عفرين بالقصف بالسلاح الثقيل , حيث تركز القصف على حي ترندة, كما قصف مركز ناحية ماباتا و القرى المحيطة وجنديرس

ولفت البيان الى " اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والمقاتلين الاكراد على محور النبي هوري وجنديرس ".

بدورها, افادت وسائل اعلام كردية ان قصف من الجيش التركي على مقاطعة عفرين و قرية باسوطة في ناحية شيراوا وقرية درويش التابعة لناحية ميدانكي, اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

واردفت المصادر ان قصفا من الجيش التركي طال ترنده في مركز مقاطعة عفرين وناحية شرا, وسط معارك على محاور قرية هيكجه ومراونية التابعة لناحية شيه و محيط قلعة نبي هوري وقرية حلوبية ومحيط سد ميدانكي التابعة لناحية شرا

وفي سياق متصل, ذكرت مصادر أهلية لوكالة ( سانا) أن “قوات النظام التركي واصلت قصفها في مدينة عفرين وتسببت بمقتل طفلة وإصابة 8 أطفال آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالبنى التحتية ومنازل المواطنين”.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.