بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني, يوم الاثنين, التطورات في ادلب وعفرين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه "بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني التطورات في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومنطقة عفرين بريف حلب في سوريا".

وياتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حيث بحثا تشكيل نقاط مراقبة جديدة في مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب.

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب عمليات عسكرية من قصف وغارات جوية على مواقع تابعة للفصائل المعارضة, اسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وأضاف المصدر أن الرئيسين بحثا كذلك "الهجوم العسكري التركي ضد الفصائل الكردية المسلحة في شمال سوريا"، وشددا على "أهمية التعاون في محاربة العناصر الإرهابية".

وتشهد منطقة عفرين عمليات عسكرية متواصلة تشنها القوات التركية بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي.

وأعلنت تركيا أن عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بأن عملياتها ستمتد إلى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" أنقرة من امتداد العمليات التركية.

سيريانيوز