أعلن مجلس "سوريا الديمقراطي", يوم الاثنين, ان الاكراد متمسكون بالحكم اللامركزي حتى مع تدخل القوات السورية الى منطقة عفرين بريف حلب.

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وقال الرئيس المشترك للمجلس رياض درار, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان "مسألة الاتفاقات السياسية والإدارية بين الأكراد والحكومة السورية غير واردة، فـالدولة تعلم أن الأكراد غير باق المعارضة وأنهم لن يسمحوا بالتدخل في الأمور المدنية والإدارية والأكراد يتمسكون باللامركزية".

وجاء ذلك عقب اعلان التلفزيون الرسمي ان قوات "شعبية" موالية للجيش النظامي ستدخل عفرين خلال ساعات, الا ان تركيا نفت انباء عن دخول القوات السورية الى المنطقة, وحذرت من عواقب بحال اقدام النظام على الخطوة.

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين الحكومة السورية إثر إطلاق الجيش التركي حملة "غصن الزيتون" في عفرين، بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.

ويأتي الحديث عن دخول قوات موالية للجيش النظامي، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين النظام والأكراد، وتحديداً فيما يتعلق بتسليم اسلحة القوات الكردية، والتي كانت شرطاً من النظامي للموافقة على طلب الأكراد بدخول عفرين.

ويقوم الجيش التركي بعملية عسكرية، منذ 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.