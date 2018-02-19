أوقفت "سامسونج" إرسال تحديث نظام التشغيل لأندرويد أوريو لمستخدمي هواتف جالاكسي اس 8، بعد ظهور مشاكل في اعادة التشغيل الآلي.

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وذكر موقع SamMobile ان الشركة بدأت بتوفير التحديث للمُستخدمين في أوروبا على نطاق ضيّق، إلا أنها أوقفت هذا الأمر فور استلامها بعض الشكاوى من إعادة تشغيل آلية تحصل للأجهزة دون سبب، الأمر الذي تقوم حاليًا بالتحقيق فيه.

ولم تُحدّد سامسونج فترة زمنية مُحدّدة لإطلاق التحديث. لكن النسخة شبه جاهزة وقد تبدأ بالوصول خلال الأسابيع القليلة المُقبلة بعد معرفة السبب وراء توقّف التشغيل المُفاجئ.

وكانت تقارير نشرت توقعات بقائمة الهواتف المتوقع تحديثها لنظام أندرويد أوريو خلال العام الجاري.

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