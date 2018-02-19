إزالة زر "عرض الصورة" من نتائج بحث الصور في غوغل علوم وتكنولوجيا شارك

بدأت شركة "غوغل" بإزالة زر عرض الصورة من نتائج بحث الصور، في خطوة تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية للمصورين والناشرين وأصحاب الصور.

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وأكدت مواقع وتقارير إن إزالة زر عرض الصورة، سيجعل مهمة الحصول على صورة من محرك البحث أكثر صعوبة، وبات يتوجب على المستخدمين الضغط على زر زيارة الموقع Visit وتحميل كامل صفحة الويب التي توجد فيها ومن ثم حفظها بشكل خاص، ما يعني المزيد من الخطوات الإضافية التي كان يختصرها هذا الزر.

وبطريقة أخرى، يمكن الضغط بالزر الأيمن على الصورة المصغرة من نتائج البحث وفتحها في نافذة مستقلة، لكن هذا قد يعرضها للتصغير التلقائي، بالتالي عليك إزالة بعض المحارف من شريط العناوين لعرضها بالحجم الكامل.

وكان لهذا الزر أهمية قصوى إذ كان يسهل الحصول على الصورة بشكل واضح ومباشر حيث يتم فتحها في نافذة مستقلة لتحميلها واستخدامها في أي مكان آخر.

وتسعى "غوغل" من هذا الإجراء، لحماية حقوق الملكية الفكرية للمصورين والناشرين وأصحاب الصور، حيث كان يمكن بسهولة "سرقة" صورهم من عبر حفظها من نتائج البحث، أما الآن فلم تعد "غوغل" تسهل هذه المهمة بل تتم "السرقة" من موقع الناشرين بشكل مباشر، إن سمحوا بذلك.

وأزال "غوغل" أيضاً زر البحث عن صورة “search by image” الذي يظهر عندما تفتح الصورة، لكن يبقى بإمكانك سحبها وإفلاتها في شريط البحث الخاص بمحرك بحث الصور.

سيريانيوز

2018-02-19 08:38:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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