اكتشفت مصادر، ثغرة في ميزة حذف الرسائل المرسلة على تطبيق "واتس اب"، تسمح برؤية الرسالة حتى بعد حذفها.

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وقالت المصادر أنه عندما تحذف رسالة ما وتم اقتباسها للرد عليها، فإنها تحذف بشكلها التقليدي لكنها تظهر بشكل واضح في الاقتباس.

وكان "واتس اب" قدم قبل عدة أشهر هذه الميزة الأكثر طلباً، والتي تتيح حذف الرسائل المرسلة خلال مدة معينة.

لم توضح واتساب بعد سبب هذه الثغرة إن صح اعتبارها كذلك ولا إن كانت ستحلها قريباً حيث أنها تعطل عمل حذف الرسائل بالكامل.

سيريانيوز