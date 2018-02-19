بدأ موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" استطلاعاً لمعرفة تقييم المستخدمين للموقع، وخاصة بعد جملة مشكلات وانتقادات واسعة تعرض لها خلال الأشهر الماضي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت تقارير إن "فيسبوك"، بدأ بإظهار استطلاع بسيط للمستخدمين أثناء تصفح الموقع، يتضمن "نود أن نفعل ما هو أفضل، يرجى الموافقة أو عدم الموافقة على التالى: "فيس بوك جيد للعالم"، ويتم تقديم عدة خيارات، مثل "أوافق بشدة، أوافق، لا اوافق ولا أعارض، لا أوافق، لا أوافق بشدة".

وكتب المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرج فى بداية عام 2018 "العالم يشعر بالقلق والانقسام، وفيس بوك لديها الكثير من العمل للقيام بهن سواء كان ذلك لحماية المجتمع من الاعتداء والكراهية، أو للدفاع ضد التدخل من قبل الدول الأخرى، أو التأكد من أن الوقت الذى يقضيه المستخدمين على فيس بوك جيد بشكل كافي".

وكانت شركة فيسبوك كشفت في حزيران 2017، أن عدد مستخدميها تضاعف مقارنة بسنة 2012 ووصل إلى مليارين تقريبا. حيث يفوق عدد قاعدة مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. ويمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7.5 مليار نسمة.

سيريانيوز