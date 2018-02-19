قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، يوم الاثنين، ان الولايات المتحدة تتصرف كالمهووس في سوريا التي تشهد موجة جديدة من التدخل ستكون لها عواقب مزمنة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأضاف ظريف خلال مؤتمر نادي فالداي الدولي المنعقد في موسكو "نرى موجة جديدة من الاحتلال والتدخل الأجنبي وخاصة من الولايات المتحدة"، متهما الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على أراضي سورية.

وسبق ان اتهمت موسكو الولايات المتحدة بمحاولة تاسيس شبه دولة ترتكز على الاكراد في سوريا بهدف البقاء فيها الى الابد.

واعتبر ظريف ان "سوريا لا تزال تحتاج إلى حل سياسي"ـ مشيرا إلى سعي طهران وموسكو خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الحل السياسي في سوريا".

وكانت كل من موسكو وطهران اعلنتا خلال سنوات الازمة السورية، دعم الحل السياسي ونفي الحل العسكري الذي نادت به بعض الأطراف، كما ترعى الدولتان مع تركيا محادثات في استانا بشان سوريا.

وأكد الوزير الايراني أنه يمكن تفهم قلق تركيا تجاه تصرفات الولايات المتحدة في سوريا ويجب الاهتمام بالمخاوف التركية، وقال "من الأفضل عمل ذلك بشكل قانوني وعبر الحكومة السورية. لا شك في أن احتلال أراضي الغير لن يساعد في حل المشكلة"، مشددا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية وبدء العملية السياسية.

وكانت تركيا اطلقت مؤخرا عملية عسكرية ثانية شمال سوريا، بهدف منع الاكراد من اقامة جيب لهم، اذ يتلقى المقاتلون الاكراد في سوريا دعما امريكيا.

واعتبرت الحكومة السورية ممارسات تركيا اعتداء على السيادة والاراضي السورية، معتبرة ذلك يعطل الحل السياسي، وخاصة مسار استانا الذي قال باقامة منطقة لتخفيف التوتر في ادلب، في حين تشهد ريفها العملية العسكرية بين تركيا وفصائل "الجيش الحر" من جهة وبين قوات "وحدات حماية الشعب" من جهة ثانية.

سيريانيوز