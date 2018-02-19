بارتفاع طفيف... غرام الذهب يبلغ 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، إلى الارتفاع بمقدار طفيف، وسجل غرام الـ21 قيراط سعر 17500 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعة الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة للمبيع، وبـ17400 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، وبـ14815 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب سجل يوم السبت 17400 ليرة للمبيع، بعد أن بلغ يوم الخميس 17600 ليرة. سيريانيوز

2018-02-19 08:27:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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