قال التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، ان قوات موالية للجيش النظامي ستدخل منطقة عفرين شمال البلاد، خلال وقت قريب.

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وبينت القناة ان القوات "الشعبية" ستدخل خلال ساعات الى عفرين.

وكان مسؤول كردي كبير قال يوم الأحد إن الجيش النظامي سيدخل عفرين بعد اتفاق مع القوات الكردية في المنطقة.

ويأتي الحديث عن دخول قوات موالية للجيش النظامي، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين النظام والأكراد، وتحديداً فيما يتعلق بتسليم اسلحة القوات الكردية، والتي كانت شرطاً من النظامي للموافقة على طلب الأكراد بدخول عفرين.

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين الحكومة السورية إثر إطلاق الجيش التركي حملة "غصن الزيتون" في عفرين، بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 كانون الثاني الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, مؤكداً انها ستنتهي بمجرد القضاء على "الارهابيين".

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز