سقطت يوم الاثنين قذائف هاون استهدفت محيط ضاحية الأسد السكنية في منطقة حرستا بريف دمشق ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

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وأفادت سانا أن "عددا من القذائف أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض مناطق الغوطة الشرقية باتجاه منازل الأهالي في ضاحية الأسد بحرستا سقطت في محيط الجادات السكنية ما تسبب بأضرار في البنى التحتية".

ولفتت سانا إلى أن وحدات من الجيش رصدت بدقة مناطق إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية وقامت بتوجيه ضربات مركزة بالأسلحة المناسبة أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالأفراد والعتاد.

ولقي شخص مصرعه وأصيب آخر، يوم الأحد، جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على باب شرقي في دمشق.

وشهد يومي الجمعة والسبت الماضيين هدوءاً نسبياً لجهة سقوط القذائف في دمشق ومحيطها، بعد أن كانت شهدت استهدافاً كثيفاً قدر بآلاف القذائف، تزامن مع عمليات عسكرية ينفذها الجيش النظامي في الغوطة الشرقية.

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