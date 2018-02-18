أتلتيكو مدريد يحسم مواجهته أمام بلباو ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر اخبار الرياضة شارك

حسم أتلتيكو مدريد مباراته المهمة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء فوز أتلتيكو مدريد بصعوبة بالغة بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.



وسجّل البديل الفرنسي غاميرو هدف أتلتيكو مدريد الأول (67) قبل أن يضيف دييغو كوستا الثاني (80).



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة بفارق سبع نقاط عن برشلونة الذي تغلب على إيبار 2-0 أمس السبت.



وفي مباراة أخرى سقط فياريال في فخ التعادل مع مضيفه إسبانيول 1-1 لتتضاءل حظوظه في احتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وافتتح رودي هيرنانديز التسجيل لصالح فياريال (25) قبل أن يعدل غرانيرو النتيجة (85).



وصار رصيد فياريال 38 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن إشبيلية الخامس وأربع عن ريال مدريد الرابع والذي لعب مباراتين أقل. سيريانيوز 2018-02-18 19:11:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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