بروسيا دورتموند يتخطى مونشنغلادباخ بصعوبة وينتزع المركز الثاني بالدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

قاد ماركو رويس فريقه بوروسيا دورتموند للفوز 1-0 على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وصعد دورتموند مؤقتا الى المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 16 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر، ومتقدما بفارق نقطتين على لايبزيغ الذي يلتقي اينتراخت فرانكفورت غدا الاثنين في ختام المرحلة.



وجاء الهدف الوحيد بعد لعبة مشتركة بين ماريو غوتسه واندري شورله لتصل الكرة الى رويس فلم يجد صعوبة في ايداعها الشباك (32).



ويدين دورتموند بالفوز الى حارس المرمى بوركي الذي تصدى لعشر محاولات خطرة للفريق المنافس.



وبعد بداية جيدة في مطلع الموسم، ساءت امور بوروسيا مونشنغلادباخ تدرلايجيا بدليل خسارته خمس مرات في اخر ست مباريات.



وفي مباراة ثانية، سجل الهداف الدولي المخضرم ماريو غوميز هدف شتوتغارت الوحيد في مرمى اوغسبورغ في الدقيقة 27 ليرتقي بفريقه الى المركز الثالث عشر (27 نقطة) بعيدا عن شبح الهبوط. سيريانيوز 2018-02-18 19:20:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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