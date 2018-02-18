استعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على سبال بهدف نظيف على ملعب سان باولو الاحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق آلان ماريز لوريرو في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز خطف نابولي الصدارة من يوفنتوس الذي فاز في وقت سابق اليوم على تورينو بنفس النتيجة.



وبات لفريق الجنوب الإيطالي 66 نقطة بفارق نقطة عن "السيدة العجوز"، أما سبال فتجمد عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.



وحقق بينفينتو فوزه الثالث في المسابقة والأول بعد أربع هزائم على حساب ضيفه كروتوني بثلاثة أهداف لاثنين.



وفي بقية المباريات، فاز ميلان على سمبدوريا 1-0 وبولونيا على ساسوولو 2-1، وتعادل اتالانتا مع فيورنتينا 1-1.