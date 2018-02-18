وضع برشلونة حدا لهيمنة غريمه التقليدي ريال مدريد على لقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، خلال آخر أربعة مواسم بعد أن تفوق عليه في المباراة النهائية المثيرة التي جمعتهما الأحد، داخل صالة "جران كناريا أرينا" بنتيجة (92-90).

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وعلى الرغم من البداية المتكافئة بين الطرفين إلا أن الفريق الكتالوني بدأ يفرض سيطرته على مجريات اللقاء بمرور الوقت حتى تمكن من إنهاء الشوط الأول بفارق 6 نقاط (40-34).



لم يختلف الوضع مع بداية الربع الثالث من اللقاء بل ازدادت الأمور صعوبة على حامل اللقب أمام تفوق واضح للبلاوجرانا الذي وصل بالفارق في بعض الأحيان لـ18 نقطة.



إلا أنه مع دخول المباراة في دقائقها الأخيرة، استفاق لاعبو الملكي بقوة وذللوا الفارق حتى 7 نقاط ولكن الوقت لم يمهلهم فرصة التفوق على برشلونة، لينتهي اللقاء (92-90).



وبهذا الانتصار يعود البارسا لاعتلاء منصات التتويج في هذه البطولة بعد غياب 5 سنوات منذ آخر تتويج له في موسم (2012-13) على حساب فالنسيا ليضيف لقب الكأس الـ24 لدولاب بطولاته.



في المقابل، توقفت هيمنة الفريق الملكي على البطولة خلال الـ 4 مواسم الأخيرة ليتوقف رصيده عند 27 لقبا ويظل في صدارة المتوجين بفارق 3 ألقاب عن الفريق الكتالوني.