انتزع ريال مدريد النقاط الثلاث من أرض ريال بيتيس بعد الفوز عليه 5 - 3 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وتناوب على تسجيل الأهداف لصالح ريال مدريد كل من أسينسيو (11 و59) وسيرجيو راموس (50) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (65) والفرنسي كريم بنزيمة (90+2)، بينما أتت أهداف ريال بيتيس بفضل الجزائري عيس مندي (33) وناتشو (بالخطأ في مرمى فريقه 37) وسيرجيو ليون (85).



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن فالنسيا الثالث مع وجود مباراة أقل للميرينغي.

بالمقابل، تجمد رصيد ريال بيتي عند النقطة 33 في المركز التاسع.