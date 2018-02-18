حقق يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الستة الماضية فوزا صعبا على مضيفه تورينو 1-صفر الاحد في دربي تورينو وضعه في الصدارة مؤقتا في المرحلة الخامسة والعشرين.

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وسجل البرازيلي اليكس ساندرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.



وهو الفوز التاسع على التوالي لفريق السيدة العجوز في الدوري ليرفع رصيده الى 65 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على نابولي الذي يستضيف سبال.



في المقابل، تلقى تورينو خسارته الاولى في 6 مباريات تحت اشراف مدربه الجديد والتر ماتزاري الذي خلف الصربي سينيسا ميهايبلوفيتش فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز التاسع.



وتعرض هيغواين الى اصابة في الكاحل مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثالثة لدى محاولته متابعة كرة من ميراليم بيانيتش. وخاض الارجنتيني 12 دقيقة اخرى قبل ان يضطر المدرب ماسيميليانو اليغري الى اخراجه.



ويعاني الفريق اصلا من اصابة عدد من لاعبيه كماريو ماندزوكيتش وبلاز ماتويدي وخوان كوادرادو، في حين لم يبدأ باولو ديبالا وفيديريكو برنارديسكي اساسيين.