واصل السويسري روجر فيدرر تألقه هذا الموسم، بعدما توج بلقب بطولة روتردام، للمرة الثالثة في مسيرته وصعوده الى صدارة التصنيف العالمي.

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وفاز فيدرير باللقب، بعد الانتصار في النهائي على البلغاري، جريجور ديميتروف، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-2.



ويعد هذا ثاني لقب لفيدرير في الموسم، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، وذلك في ثاني بطولة يشارك بها.



وكان اللاعب السويسري قد ضمن احتلال صدارة التصنيف، الذي سيصدر الاثنين، بعدما تأهل لنصف نهائي روتردام.



وسبق لفيدرير التتويج ببطولة روتردام، عامي 2005 و2012، وتعد هذه المرة السابعة، التي يفوز فيها على ديميتروف.

وتصدّر فيدرر تصنيف المحترفين للمرة الأولى في شباط 2004. وكانت المرة الأخيرة التي احتل فيها فيدرر الصدارة 29 تشرين الأول2012. وسبق له أن تصدر التصنيف خلال 302 أسبوعاً (رقم قياسي) في مسيرته، منها 237 أسبوعاً متواصلاً.



وتتوّج هذه العودة مساراً متصاعداً لفيدرر منذ عودته إلى الملاعب مطلع 2017 بعد غياب نحو ستة أشهر بسبب الإصابة.



فالنجم السويسري أحرز منذ كانون الثاني 2017، سلسلة ألقاب بينها ثلاثة في البطولات الكبرى آخرها بطولة أستراليا في كانون الثاني الماضي، وعزز رقمه القياسي في عدد بطولات الغراند سلام (20 لقباً).