أعلنت كل من "حركة أحرار الشام" وفصيل "نور الدين الزنكي" المعارضين، يوم الأحد، اندماجهما في جسم عسكري واحد باسم "جبهة تحرير سوريا".

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ونقلت مصادر معارضة بياناً للفصيلين، جاء فيه إعلان التوحد من أجل "التأكيد على ثوابت الثورة السورية، واستجابة للشعب السوري".

ودعا البيان الاندماج "كافة الفصائل العسكرية الانضمام إليها، ليكونوا فاعلين ومؤسسين في الجسم العسكري الجديد."

وتأتي خطوة الاندماج بالتزامن مع أنباء عن نية "هيئة تحرير الشام" الهجوم على حركة "نور الدين الزنكي"، بعد الاتهام الأخير بمقتل مسؤول شرعي لها في ريف حلب الغربي

وتعتبر "الزنكي" من أبرز فصائل محافظة حلب وريفها، وأحد المكونات الأساسية لـ"الجبهة الشامية"سابقا، كما كان لها حضورها في تأسيس "جيش المجاهدين"، لكنها سرعان ما انفكت عنه.

وانفصلت الحركة أيضًا عن "تحرير الشام" بعد أن كانت أكبر الفصائل ضمنها، في 20 تموز الماضي، وعزت ذلك إلى "قرار قتال أحرار الشام وتجاوز دعوات المجلس الشرعي فيها".

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