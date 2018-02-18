بسطت قوات تركية ومعها قوات من "الجيش الحر" المعارض، يوم الأحد، سيطرتها على قرية حاجيكانلي الفوقاني في عفرين شمال غرب سوريا.

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وقالت وكالة (الأناضول) التركية، ان القوات التركية و"الجيش الحر" حرروا قرية حاجيكانلي الفوقاني من قوات ب ي د/بي كا كا" ضمن عملية "غصن الزيتون".

وبالسيطرة على القرية المذكورة، يرتفع عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق العملية إلى 66، تشمل مركز ناحية واحد، و45 قرية، و3 مزارع، و17 تل وجبل استراتيجي.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.

سيريانيوز