أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة، يوم الأحد، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) سيطر على 75% من مخيم اليرموك جنوب دمشق، بعد معارك تقدم إثرها على حساب "هيئة تحرير الشام" المعارضة.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر محلية لم تسمها، القول ان التنظيم سيطر على أجزاء كبيرة من المخيم، بعد معارك مع "هيئة تحرير الشام".

وأوضحت المصادر أن "داعش" بدأ في 14 شباط الحالي، بشن هجمات على مواقع "تحرير الشام"، سيطر خلالها على شارع حيفا، والمستشفى الفلسطيني، ومنطقة "المشروع" في المخيم.

وأكدت المصادر، أنه بعد تقدم التنظيم المتطرف في النقاط الجديدة، ارتفعت نسبة سيطرته على المخيم إلى 75%، بينما تضاءلت رقعت "تحرير الشام" إلى حوالي 15%، و10% لقوات الجيش النظامي والمجموعات الموالية له.

من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر أهلية، أن تنظيم "داعش" سيطر يوم السبت على منطقة مشروع الوسيم بالكامل التي كانت تتواجد بها "هيئة تحرير الشام" وسط مخيم اليرموك جنوب دمشق، وحاصره في جيب صغير غربي المخيم، وهي ساحة الريجة التي بدأ باقتحامها مساء السبت.

ويسيطر "داعش" على حي العسالي وحي التضامن وكامل مدنية الحجر الأسود كمعقل أساس لها.

ويتواجد تنظيم (داعش) بالإضافة إلى "جبهة النصرة" وتنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية، الامر الذي يشكل معاناة بالنسبة لسكان المخيم جراء الحصار، حيث توفي جرائه العشرات من الأشخاص، غالبيتهم من كبار السن والأطفال، نتيجة الجوع وفقدان الأدوية, مع تواصل الأعمال العسكرية والاشتباكات.

كما ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويبعد عن مركز مدينة دمشق نحو (10) كم.