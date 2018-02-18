لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، يوم الأحد، بانفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي لمدنية القامشلي.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصادر في قيادة شرطة محافظة الحسكة، قوله ان "5 اشخاص قتلوا واصيب 7 آخرين بعضهم في حالة خطرة، جراء قيام ارهابيين بتفجير سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة القامشلي".

وأشار المصدر الى ان "عدد القتلى قابله للزيادة، وتم نقل المصابين الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج".

ومن جانبها قالت مصادر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان الانفجار وقع جانب معمل الجليد في الحي الغربي من مدينة القامشلي.

وشهدت مدينة القامشلي في ايلول الماضي، مقتل واصابة عدة أشخاص جراء انفجار دراجة نارية تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتقع القامشلي في منطقة يسيطر عليها الأكراد، ويتبنى "داعش" معظم التفجيرات التي تستهدف المدينة.

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