لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، يوم الأحد، جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على مناطق في دمشق وريفها.

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ونقلت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان شخصاً قتل وأصيب آخر جراء سقوط قذيفة في باب شرقي.

وذكرت الصفحات ان القذائف استهدفت مناطق باب توما والعمارة في دمشق.

وفي ريف دمشق، قالت الصفحات ان نحو 11 قذيفة سقطت في ضاحية الأسد ومحيطها دون اصابات

وشهد اليومين الماضيين هدوءاً نسبياً لجهة سقوط القذائف في دمشق ومحيطها، بعد أن كانت شهدت استهدافاً كثيفاً قدر بآلاف القذائف، تزامن مع عمليات عسكرية ينفذها الجيش النظامي في الغوطة الشرقية.

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