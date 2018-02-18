يواصل الجيش التركي, يوم الأحد, عملياته العسكرية في عفرين في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت الشهر الماضي.

وذكرت رئاسة الأركان التركية قالت في بيان صادر عنها, نشرته وسائل اعلام تركية, أن "الجيش التركي حيّد 1614 إرهابيا في إطار عملية غصن الزيتون بمنطقة عفرين".

واضاف البيان ان "القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، حيّدت 19 إرهابيا خلال آخر 24 ساعة".

من جهته, أفادت وكالة (هاورا) الكردية "باصابة مدني جراء قصف الجيش التركي على قريتي قوتا وكاره التابعين لناحية بلبله تزامناً مع القصف على مركز منطقة جندريسه".

وأضافت أن "الجيش التركي قصف الأراضي الزراعية المحيطة بقرية ترميشا التابعة لناحية شيه، بالقذائف المدفعية".

من جهتها, نقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصادر أهلية ,قولها ان "قوات النظام التركي قصفت بشكل بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء السكنية في مدينة عفرين ومنازل المواطنين ومزارعهم في قرى تابعة لنواحي جنديرس وبلبل وراجو".

وأشارت المصادر إلى أن "القصف تسبب بإصابة مدني بجروح نقل على أثرها إلى المشفى لتلقي لعلاج اللازم إضافة إلى أضرار ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والمحلات التجارية".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.