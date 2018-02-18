تحطمت طائرة ركاب إيرانية , صباح الاحد, كانت متوجهة من طهران الى مدينة ياسوج, أسفرت عن مقتل اكثر من 60 راكبا كانوا على متنها.

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ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي تأكيده سقوط طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد.

واضاف بروجردي أنه "حسب المعلومات التي وصلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبا و6 من طاقم الطائرة وهي من نوع (ATR)، وسقطت فعلا وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة".

واشار الى ان "الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران".

من جهتها, نقلت وكالة "فارس" عن مدير عام العلاقات العامة في شركة خطوط "آسمان" قوله ان "الطائرة أقلعت عند الساعة الخامسة صباح اليوم من مطار "مهراباد" في طهران متجهة إلى مدينة ياسوج، الواقعة جنوب غربي إيران، مشيرا إلى أنه "عند الساعة الثامنة من صباح اليوم اختفت الطائرة عن الرادار".

بدروه أعلن مسؤول الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند بأن الطائرة، التي اختفت عن صفحة الرادار خلال رحلة لها من طهران إلى ياسوج، قد سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" (رسمية) أن الطائرة تابعة لشركة "آسمان" الإيرانية وكانت تقوم برحلة داخلية بين العاصمة الايرانية طهران ومدينة ياسوج.

وأضافت "فقد الاتصال مع الطائرة صباح اليوم علمًا بأنها تقل على متنها نحو 65 راكب".

و تعرضت عدة طائرات تابعة لشركة الطيران الإيرانية لحوادث في الفترة الأخيرة، حيث أسفر حادث تحطم طائرة إيرانية عام 2014 لدى إقلاعها من مطار مهراباد عن مقتل 48 شخصا، بينهم سبعة أطفال.

كما وقع في 2011 حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية من نوع بوينج 727 في مدينة رومية شمال غرب البلاد, مااسفر عن مصرع 77 شخص واصابة 33 بجروح.