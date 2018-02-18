تعرضت مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة القليعات اللبنانية للغرق جراء السيول الناجمة عن مياه الأمطار.

وأفادت قناة (الجديد) اللبنانية أن "اللاجئين السوريين باتوا ليلتهم في العراء جراء الأمطار الغزيرة ".

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة، في حين اشتكى لبنان مرارا من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الأخيرة إلى اقل من مليون لاجئ، لأول مرة منذ 2014.