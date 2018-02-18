اعتبر الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الأحد, أن جنيف هي السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور السوري الجديد .

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ونقلت وكالة (انترفاكس) عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر صحفي بميونخ, "من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك".

وأشاد دي ميستورا بالنتائج التي أحرزها مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

ورعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

ووصفدي ميستورا محادثات أستانا "بالمفيدة، ما دامت تعمل على وقف التصعيد، رغم ضرورة أن يعيد المشاركون في هذه المفاوضات تقييم ما يحيط بسوريا".

وكان وزير خارجية كازاخستان قال ان عقد جولة تاسعة من مفاوضات استانا سيكون في اذار المقبل بعد لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في أستانا .

وعقدت مؤخرا عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.