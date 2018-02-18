اجرى رئيس "هيئة التفاوض" المعارض, مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربيرت ماكماستر, وبحث معه ملف استخدام السلاح الكيماوي بسوريا, وذلك على هامش مؤتمر ميونخ بالمانيا.

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واشار الحريري, في تغريدة عبر صفحته (تويتر), الى ان الحديث دار حول "استخدام النظام السوري الغازات السامة مجددا في الغوطة الشرقية وضرورة محاسبته ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا لتحقيق العدالة الانتقالية".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال، يوم السبت, في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن, ان الوقت قد حان لتحميل النظام السوري مسؤولية استخدامه السلاح الكيماوي, مشيرا الى ان روايات الناس والصور تظهر بوضوح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا.

وتواردت في الفترة الأخيرة اتهامات من قبل المعارضة للقوات النظامية باستهداف عدة مناطق لاسيما الغوطة الشرقية وسراقب بإدلب بغازات سامة, الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق.

وأعلنت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الشهر الجاري, عن فتح تحقيق باستخدام أسلحة كيميائية بسوريا, معربةً عن "قلقها العميق " إزاء التقارير الأخيرة التي تتحدث عن مزاعم حول استخدام تلك الأسلحة.

وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا ,مؤخرا, أن الإدارة الأمريكية مستعدة لشن عمل عسكري آخر ضد القوات النظامية السورية, في حال اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية, كما هددت فرنسا بشن ضربات على سوريا قي حال ثبت استخدام الكيماوي.

ويشهد ملف استخدام الكيماوي بسوريا انقساما بين الدول, حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وفرنسا وبريطانيا, النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي, مشددين على معاقبته ومحاسبته, كما اتهموا روسيا بعرقلة الجهود الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية .

فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات, وتأييد بيانا حول الهجمات الكيميائية في سوريا، لا يعتمد على وقائع مثبتة.

وعرقلت روسيا في الآونة الأخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.