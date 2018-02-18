استبعد البيت الأبيض, يوم الاحد, استخدام تركيا للاسلحة الكيماوية خلال عملياتها العسكرية في منطقة عفرين بريف حلب ضد الفصائل الكردية.

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واعلن احد مسؤولي البيت الابيض في تصريح لوكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية، إنه "اطلع على ادعاءات تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخدام الجيش التركي الأسلحة الكيميائية في عفرين".

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ بلاده "لا تمتلك أي دليل تثبت صحة تلك الإدعاءات".

من جهته, قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية مايكل أنطون, في تصريح لوكالة (نوفوستي), "نحن على علم بهذه التقارير ولا يمكننا تأكيدها، ونعتقد أنه من غير المرجح أبدا أن تكون القوات التركية قد استخدمت الأسلحة الكيميائية، ونواصل حث جميع الأطراف على ضبط النفس وحماية المدنيين في عفرين".

بدوره, اشار أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض, في تصريح لوكالة (الاناضول) الى ان " الإدارة الأمريكية تعتبر الإدعاءات مستبعدة جداً", ودعا إلى "تجنّب الحاق الضرر بالمدنيين في عفرين، وحمايتهم".

وتورادت انباء عن اصابة 6 أشخاص بحالات اختناق, يوم الجمعة, بعد هجوم بقذائف تحوي مادة كيماوية على قرية المزينة بمحيط مدينة عفرين بريف حلب., في حين اتهمت وسائل اعلام كردية الجيش التركي بالمسؤولية عن ذلك.

في حين نفت تركيا, يوم السبت, استخدامها أسلحة كيماوية خلال العمليات التي تشنها في منطقة عفرين بريف حلب, ضد الفصائل الكردية.

وتشهد منطقة عفرين عمليات عسكرية تشنها القوات التركية بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" ضد القوات الكردية وعناصر "قسد" منذ 20 الشهر الماضي.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.