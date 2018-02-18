شهدت المحافظات السورية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل اعلاها 133 مم في حضر بالقنيطرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأفادت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أن كميات الهطل في بقية المحافظات كانت في دمشق وريفها سجلت اعلى نسبة هطل في الزبداني, حيث وصلت الى 57 مم ومضايا 55 مم وسرغايا 42 مم والحرمون 40 مم وعسال الورد 39 مم والتل 24 مم والنبك 22 مم وجديدة الشيباني 19 مم وعقربا وميسلون 18 مم والكسوة 16 مم ومساكن برزة وساحة الحجاز ويبرود وقطنا والجراجير 15 وقاسيون 14 مم ودوار المطار والمشرفة 13 مم.

وفي السويداء, بلغت كميات الامطار الهاطلة في عين العرب وصلخد 32 مم والسويداء المدينة 16 مم وشهبا 9 مم.

أما في درعا, فكانت في تل شهاب35,5 مم وبصرى 32,5 والمسيفرة 28 مم ودرعا 22 مم والشيخ مسكين 20 مم وازرع 18 مم.

وفي القنيطرة, سجلت في حضر 133 مم وفي مدينة القنيطرة 20 مم.

وفي حمص, سجلت في الناصرة 90 مم ومرمريتا 85 مم وقلعة الحصن 86 مم وتلكلخ 73 مم وشين 66 مم والعريضة 65 مم.

وفي حماة, بلغت في عين حلاقيم 85 مم ووادي العيون 80 مم ومصياف 75 مم والرصافة 55 مم ومحردة 60 مم والحميري 45 مم والسلمية 3ر41 مم وفي الغاب كانت في عين الكروم 65 مم والسقيلبية 45 مم والكريم 36,5 مم وافاميا 29 مم وشطحة 27 مم.

وفي طرطوس, سجلت في مشتى الحلو ودريكيش 91 مم والصفصافة 69 مم والشيخ بدر 64 مم والقدموس 60 مم وصافيتا 58,5 مم وبانياس 43 مم.

وفي اللاذقية, وصلت كمية الامطار في القرداحة 33 مم وفي بوقا 30 مم وكسب39,5 مم وصلنفة والقطيلبية 27 مم والحفة 25 مم واللاذقية 22,6 مم.

وفي حلب, بلغت في جرابلس 60 مم وعفرين 40 مم واعزاز حلب والسفيرة والباب 30 مم ومنشاة الاسد 20 مم.

وفي الحسكة, بلغت كمية الأمطار الهاطلة في راس العين 80 مم وابو راسين 71 مم والمناجير 55 مم وتل تمر 47,8 مم وهيمو 47 مم وتل بيدر 45 مم ومبروكة 41 مم والدرباسية 35 مم والحسكة والقامشلي 28 مم.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتميل غدا درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.