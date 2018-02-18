أسفرت غزارة الأمطار الغزيرة, يوم الاحد, التي شهدتها محافظة حماه, عن خروج طريق مصياف- حماة عن الخدمة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مدير منطقة مصياف ماهر هنانو قوله ان " الهطل المطري الغزير خلال الساعات الماضية أدى إلى فيضان في أحد الانهار قرب بلدة غرة الروضة على طريق مصياف حماة ما اسفر عن غمر أجزاء من الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة مصياف ومدينة حماة بالمياه بمسافة يزيد طولها على 150 متراً وبأعماق مختلفة تحول دون قدرة الآليات عن السير فيها".

وفي السويداء , أشار مدير مكتب الجاهزية مبارك سلام في تصريح مماثل إلى أنه "لا يوجد أي إغلاق للطرقات لكن هناك صعوبة في حركة السير جراء الضباب الكثيف والرياح خاصة في المناطق المرتفعة والقرى الشرقية من المحافظة".

ولفت سلام إلى "عدم وجود أضرار نتيجة الأحوال الجوية باستثناء انقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة ناحية المشنف جراء الرياح حيث يجري العمل على معالجتها".

وشهدت المحافظات السورية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل اعلاها 133 مم في حضر بالقنيطرة.

وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتميل غدا درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.