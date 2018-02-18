قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس, يوم الاحد, ان الولايات المتحدة الأمريكية غير متأكدة الطرف الذي هاجم قواتها في ريف دير الزور الشرقي في وقت سابق من شهر شباط , لكنه اقر بوجود روايات عن ضلوع متعاقدين روس مدنيين في الحادث

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ونقلت وكالة (رويترز) عن ماتيس قوله للصحفيين العائدين معه إلى واشنطن بعد جولة في أوروبا, ”ما زلت غير قادر على تقديم المزيد من المعلومات عن سبب قيامهم بذلك, ولكنهم حصلوا على توجيهات من أحد“.

وأضاف ”هل كان توجيها محليا؟ هل كان من مصادر خارجية؟ لا تسألوني. لا أعلم“.

وكانت وكالة (رويترز) قالت سابقا إن نحو 300 رجل يعملون مع شركة عسكرية روسية خاصة على صلة بالكرملين إما قتلوا أو أصيبوا في سوريا.

وكان العشرات من القوات المتحالفة مع الجيش النظامي لقوا مصرعهم في 7 شباط, بعد استهدف طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, هجوما شرق نهر الفرات بدير الزور.

وأبلغ ضباط عسكريون روس الولايات المتحدة خلال الواقعة أن موسكو ليست ضالعة في الأمر, فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على التشكيل الدقيق للقوات المهاجمة.

ويدعم التحالف الدولي, بقيادة واشنطن, قوات "سوريا الديمقراطية" التي تقاتل للسيطرة على دير الزور وطرد بقايا مسلحي تنظيم "داعش" منها.

وتسيطر “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على كامل الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد معارك بدأتها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” .