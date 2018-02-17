روما يخطف فوزاً ثميناً أمام أودينيزي ويصعد للمركز الثالث بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

اقتنص روما فوزاً صعباً من أرض مضيفه أودينيزي السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ولم يكن انتصار روما الذي يقاتل على اقتناص أحد المركزين الثالث أو الرابع، سهلاً على الإطلاق خاصةً وأنّه تأخر في التسجيل حتى آخر ثلث ساعة قبل أن يحسم اللقاء 2-0.



وجاء هدف روما الأول بفضل الواعد التركي آندر الذي استفاد من كرة للقائد دي روسي (70) قبل أن يحرز البديل الأرجنتيني بيروتي هدف تأمين الانتصار مع الدقيقة التسعين.



وصار رصيد روما 50 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطتين عن إنتر الرابع، بينما تجمّد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.



ويلاقي روما مضيفه شاختار الأوكراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. سيريانيوز 2018-02-17 15:50:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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