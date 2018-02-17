حقق بايرن ميونيخ المتصدر فوزه العاشر توالياً بصعوبة كبيرة على مضيفه فولفسبورغ 2-1، السبت في المرحلة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم، مبتعداً مؤقتاً بفارق 21 نقطة عن أقرب مطارديه.

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وعاد البافاري من بعيد في المواجهة بفضل هدفي ساندرو فاغنر (64) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (90+1 من ركلة جزاء)، وذلك بعد أن تقدّم فولفسبورغ في النتيجة بهدف دانيال ديدافي (8).



ورفع بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، رصيده إلى 59 نقطة بفارق 21 عن باير ليفركوزن الفائز على مضيفه هامبورغ 2-1 ولايبزيغ الذي يختتم المرحلة الإثنين في مباراة قوية على أرض أينتراخت فرانكفورت الخامس، و22 عن بوروسيا دورتموند الرابع الذي يحل الأحد على بوروسيا مونشنغلادباخ العاشر.



ونجح بايرن الذي يقترب بشكل كبير من لقبه الثامن والعشرين (رقم قياسي)، في معادلة رقمه في بداية موسم 2015-2016.



من جهته، تراجع فولفسبورغ الثالث عشر، ولم ينجح بتحقيق الفوز سوى مرة يتيمة في آخر 9 مباريات. وعجز الفريق الأخضر عن تكرار معادلته بايرن في الدقائق الأخيرة كما فعل ذهاباً (2-2)، في المباراة التي كانت الأخيرة لأنشيلوتي والوحيدة التي لم يفز بها هذا الموسم على أرضه.



من جانبه، صعد باير ليفركوزن مؤقتاً إلى المركز الثاني بفوزه على مضيفه الجريح ووصيف القاع هامبورغ 2-1.



وتخطى فرايبورغ الثاني عشر ضيفه فيردر بريمن الخامس عشر 1-صفر بهدف نيلز بيترسن (24 من ركلة جزاء).



كما تعادل كولن الأخير مع هانوفر السابع 1-1 بهدف الياباني يويا أوساكو (30) مقابل هدف نيكلاس فولكروغ (37).