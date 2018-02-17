أفلت الوحدة من الخسارة أمام الكرامة بتسجيله هدف التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة من المباراة، كما نجا الجيش حامل اللقب من الخسارة بتعادله 2-2 مع مضيفه النواعير في اختتام الجولة الخامسة عشرة “الثانية إيابا” من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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الكرامة كان السباق للتسجيل عبر شاهر كاخي في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وعادل للوحدة صلاح شحرور في الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 95.



وعلى الملعب البلدي بحماة نجا الجيش حامل اللقب من الخسارة وفرض التعادل الإيجابي على مضيفه النواعير بهدفين لكل منهما.



سجل للنواعير علاء الدين الدالي وأنس الشوا في الدقيقتين 32 و 65 بينما سجل للجيش ورد السلامة وعز الدين عوض في الدقيقتين 20 و92.



كما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء الجهاد وحرفيي حلب في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء بدمشق.



ولا يزال الاتحاد متصدر الفرق في ختام هذه المرحلة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الوصيف الذي يملك 32 نقطة ثم الجيش 31 نقطة فالطليعة والشرطة ولكل منهما 23 نقطة ثم تشرين 22 نقطة والكرامة 20 نقطة ثم النواعير وحرفيي حلب ولكل منهما 19 نقطة فحطين والمجد 18 نقطة فالوثبة 13 نقطة ثم المحافظة 12 نقطة وأخيرا الجهاد بست نقاط.