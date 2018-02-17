فالنسيا يتخطى ملقا على ملعبه ويحافظ على المركز الثالث بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

خطف فالنسيا ثلاث نقاط بغاية الأهمية من أرض ملقا جعلته يؤمن مركزه الثالث قبل نهاية المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكانت مباراة فالنسيا ومضيفه ملقا صعبة جداً على الخفافيش إذ انتظروا حتى الدقائق الـ10 الأخيرة لضمان نقاط المباراة عقب الفوز 2-1.



وتقدم لملقا متذيل الترتيب لاعبه النيجيري إيدي (27) قبل أن يعدل لصالح فالنسيا الفرنسي كوكلين (80).



وجاءت النقاط الثلاث لفالنسيا إثر ركلة جزاء نفذها داني باريخو (85) وطرد على إثرها ميغيل الذي عرقل البديل رودريغو داخل منطقة الجزاء (84).



وصار رصيد فالنسيا 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه مضيفه ريال بيتيس الأحد، علماً أنّ حامل لقب الدوري الإسباني لعب مباراتين أقل من فالنسيا.



وتجمد رصيد ملقا عند 13 نقطة في المركز العشرين ( الأخير ). سيريانيوز 2018-02-17 20:49:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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