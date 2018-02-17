ابقى باريس سان جيرمان على فارق النقاط الـ12 مع موناكو حامل اللقب، وثأر من ضيفه ستراسبورغ الذي هزمه ذهاباً بفوزه عليه 5-2، بينها ثنائية لهدافه إدينسون كافاني، السبت في المرحلة 26 من الدوري الفرنسي.

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واستعاد سان جيرمان معنوياته بعد سقوطه القاسي الأربعاء على أرض ريال مدريد الإسباني 1-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 68 نقطة مقابل 56 لموناكو الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على ضيفه ديجون 4-صفر، في حين تجمد رصيد ستراسبورغ عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.



ولم يخسر سان جيرمان، حامل لقب الدوري بين 2013 و2016، سوى مباراتين هذا الموسم، أمام ستراسبورغ 1-2 وليون بالنتيجة عينها.



من جانبه، اكتفى مونبلييه الخامس بالتعادل مع ضيفه غانغان العاشر 1-1، بهدف الإيفواري جيوفاني سيو (74) مقابل هدف الكونغولي ييني نغباكوتو (30 من ركلة جزاء).



كما حقق سانت إتيان الحادي عشر فوزه الثالث في أربع مباريات عل مضيفه أنجيه وصيف القاع 1-صفر بهدف السلوفيني روبرت بيريتش (79).



وفي مباراة مثيرة، تعادل كان الثاني عشر مع ضيفه رين الثامن 2-2. سجل لكان إنزو كريفيلي (6) وداميان دا سيلفا (84) وأهدر له ركلتي جزاء سيلفيو روني رودلان (25) والبلجيكي ستيف بيترز (82)، فيما سجل لرين السنغالي ديافرا ساخو (9 و21).



وبهدف متأخر للمالي أدامي نياني (88)، فاز تروا على ضيفه ماتز الأخير 1-صفر وارتقى إلى المركز الخامس عشر.



وتعادل أميان السابع عشر مع تولوز السادس عشر صفر-صفر.