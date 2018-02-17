تأهّل مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه هيديرسفيلد تاون 2-0 السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

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وسجّل لوكاكو لمانشستر يونايتد (3 و55) ليجنب مدربه مورينيو خوض مباراة عودة (في حال التعادل).



وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد حادثة طريفة عند الاعتماد على تقنية "فار" التي تسببت بإلغاء هدف للإسباني ماتا في أواخر الشوط الأول.



وينتظر مانشستر يونايتد مباراة مهمة أمام مضيفه إشبيلية الإسباني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفي مباراة أخرى انتصر ساوثهامبتون على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفي الهولندي هوديت والصربي تاديتش (11 و56) مقابل هدف الفنزويلي روندون (58).



وتعادل شفيلد ويدنسداي من الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) مع سوانسي من الدوري الممتاز 0-0.



وتخطى برايتون من الدوري الممتاز ضيفه كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية (الرابعة فعلياً) بسهولة 3-1.