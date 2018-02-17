برشلونة يعزز صدارته بفوز صعب على ملعب إيبار بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

عزز برشلونة من صدارته للدوري الإسباني عقب الفوز على مضيفه إيبار بصعوبة 2-0 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء انتصار برشلونة بفضل هدفي الأوروغوياني لويس سواريز وخوردي ألبا (16 و88)، علماً أنّ إيبار عانى من النقص العدد جراء طرد التشيلي أورلانا لتلقيه إنذار أصفر ثان (66).



وينتظر برشلونة مباراة مهمة يوم الثلاثاء المقبل في إنكلترا أمام تشيلسي ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. سيريانيوز 2018-02-17 16:06:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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